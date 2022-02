La donna il cui corpo è stato ritrovato dopo due anni dalla sua morte ha dei parenti in Emilia Romagna che hanno contattato la polizia riconoscendo la foto di Marinella.

Alcuni parenti residenti in Emilia Romagna hanno riconosciuto la foto di Marinella Beretta, e hanno contattato la polizia. Hanno dichiarato alle autorità di non avere contatti con la donna da molti anni e quindi non aver saputo subito del decesso.

Rintracciati alcuni parenti della donna: a qualcuno spetta l’eredità

Come riporta Fan Page: “Alla ricerca dei parenti di Marinella si erano messi gli stessi agenti che l’avevano trovata morta in casa una settimana fa. La donna di 70 anni è stata scoperta quando ormai il suo corpo era in stato di decomposizione: era ancora seduta sulla sedia della cucina dove era morta due anni prima. Si sono accorti di lei perché i vicini di casa avevano chiamato il proprietario dell’abitazione perché gli alberi del giardino stavano invadendo la strada perché non erano stati potati da almeno due anni. I vicini alla polizia avevano raccontato di aver visto Marinella l’ultima volta nel settembre del 2019 poi si erano convinti che si fosse trasferita.“

A una di questi aprenti spetterebbe l’eredità della donna ovvero tutti i beni e gli oggetti all’interno della casa di Marinella. Sarà la polizia a chiarire a chi spetterà tutto.

