C’è grande attesa per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che si terrà alle 13.00 (ora italiana) del 23 luglio 2021 e che vedrà presenti all’evento solo 1000 invitati. Poche persone rispetto alle precedenti edizioni e per la portata mondiale dell’avvenimento, ma d’altronde è bene tutelarsi per cercare di evitare il peggio. Chi sono coloro che avranno la possibilità di seguire la cerimonia dal vivo? Questa è la domanda a cui vogliamo rispondere oggi, nel giorno di inizio del tanto atteso evento mondiale che – causa pandemia da Covid-19 – avverrà a porte chiuse. Niente pubblico, ma tanti appassionati pronti a concentrarsi sulle gare sportive e tifare per le loro Nazioni.

Olimpiadi di Tokyo 2020: gli invitati

Gli ospiti alla cerimonia iniziale dei Giochi Olimpici sono tutti nomi di spicco e autorità provenienti da tutto il Globo. Tra le persone che seguiranno l’evento in presenza, tutte su invito del Comitato Organizzatore, non manca Jill Biden, nota per essere la moglie dell’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America. Insieme a lei, in tribuna c’è anche Emmanuel Macron, il Presidente della Francia. Ricordiamo che le prossime Olimpiadi si svolgeranno proprio a Parigi nel 2024. A rappresentare la Nazione ospitante alla cerimonia sarà invece Naruhito, l’Imperatore del Giappone, mentre per l’Italia sarà presente la sottosegretaria allo sport: Valentina Vezzali.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Olimpiadi Tokyo 2020

La Cerimonia di Apertura

Della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici 2020 vi avevamo già parlato, ma è sempre bene riepilogare in breve cosa accadrà durante l’evento. Il 23 luglio assisteremo dalle nostre case a una manifestazione molto particolare. Si partirà con uno spettacolo in cui il Giappone, Paese ospitante, mostrerà al mondo le proprie usanze e costumi. In seguito i rappresentati sportivi di tutte le Nazioni sfileranno all’interno dello stadio olimpico, dietro i propri alfieri (i portabandiera, che per l’Italia sono Elia Viviani e Jessica Rossi).