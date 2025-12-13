Nuovo bonus luce 2026: chi potrà ottenere il contributo da 55 euro in bolletta

Il bonus luce 2026 punta a sostenere milioni di famiglie con ISEE basso, ampliando gli aiuti rivolti ai nuclei più vulnerabili.
A pochi mesi dall’introduzione del bonus bollette 2025, l’Esecutivo sembra orientato a proseguire lungo la stessa direzione. Una bozza del nuovo decreto Energia, circolata in ambienti istituzionali, mostra l’intenzione di confermare la misura anche per il 2026, inserendola in un piano più ampio di tutela contro il caro-energia. Pare che il Governo stia lavorando ad un contributo aggiuntivo rivolto alle famiglie economicamente più fragili.
Bonus luce 2026, contributo straordinario pensato per i nuclei più vulnerabili
Il documento preliminare presenta un sostegno annuo di 55 euro da applicare alla bolletta elettrica, somma che sarebbe riconosciuta come integrazione al bonus sociale già in vigore.
Nella strategia elaborata dall’Esecutivo, a beneficiarne saranno i nuclei con un ISEE fino a 15 mila euro, oltre alle famiglie numerose con almeno quattro figli a carico e un ISEE non superiore ai 20 mila euro.
Il bacino stimato è di circa 4,5 milioni di famiglie, mentre la copertura economica — quantificata in circa 250 milioni di euro — proverrebbe dai fondi della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
L’attuazione operativa sarà affidata all’ARERA, che dovrà definire tempi, modalità e criteri applicativi. Nella bozza emerge anche l’idea di intervenire sulla struttura delle bollette con una riduzione degli oneri generali di sistema per alcune utenze non domestiche in bassa tensione.
Criticità e dubbi sollevati dalle associazioni dei consumatori
Il Codacons, pur riconoscendo la necessità di proteggere i nuclei più vulnerabili, ha espresso dubbi sulla reale efficacia di un contributo limitato a 55 euro annui.
L’associazione, infatti, ritiene che una cifra così contenuta difficilmente possa compensare gli aumenti registrati, ricordando come nel quarto trimestre del 2025 il prezzo dell’energia per gli utenti vulnerabili risulti ancora superiore dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e quasi del 50% rispetto ai livelli di fine 2020.