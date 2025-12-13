Se possiedi questo vecchio gettone telefonico potresti guadagnare fino a 28 mila euro

Un semplice gettone telefonico può avere un valore elevatissimo: alcuni esemplari rari sono valutati fino a 28 mila euro dai collezionisti.

Nel panorama del collezionismo, pochi oggetti hanno vissuto una trasformazione così incredibile come i gettoni telefonici. Nati come strumenti quotidiani, indispensabili per comunicare in un mondo in cui i cellulari non esistevano ancora, oggi sono osservati con un misto di nostalgia e curiosità. Per molti appassionati, infatti, rappresentano potenziali tesori dal valore decisamente alto, in alcuni casi. Alcuni esemplari, infatti, possono raggiungere cifre impensabili, fino a sfiorare i 28mila euro.

Il gettone telefonico diventato oggetto di collezionismo

Gli esperti del settore spiegano che il valore di questi gettoni non nasce per caso. La rarità costituisce il primo elemento determinante per la valutazione, poiché le tirature limitate e gli errori di conio sono considerati autentiche gemme dai collezionisti.

Monete da collezione

Ad influire sul prezzo finale interviene anche lo stato di conservazione: un gettone che ha attraversato i decenni senza graffi, né segni d’usura può valere molto più di un altro identico, ma consumato dall’uso.

Anche l’epoca di produzione, insieme alla domanda crescente del mercato, contribuisce a trasformare questi piccoli dischi metallici in oggetti di grande interesse. Chi studia il fenomeno sottolinea come la ricerca di pezzi unici stia rendendo il collezionismo dei gettoni un settore sempre più vivace ed attivo.

Il modello che è valutato 28 mila euro

Tra i tanti che circolano nel mercato, esiste un gettone che – negli ultimi anni – ha attirato particolare attenzione.

La sua rarità, unita ad una storia produttiva legata ad una fase di transizione tecnologica, lo ha reso un oggetto ricercato in tutto il mondo.

Gli appassionati raccontano che il suo design particolare e il numero estremamente ridotto di esemplari abbiano contribuito a far salire la valutazione fino a cifre da capogiro, che arrivano, per l’appunto, a 28mila euro, in alcuni casi, anche in base all’utilizzo del gettone stesso in certi contesti.