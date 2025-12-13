La nuova mania dei social: come creare una action figure identica a te (senza rovinare tutto)

Non è difficile, ma basta qualche piccola disattenzione per ritrovarsi con una caricatura: ecco come creare la tua action figure.

L’ultima moda dei social? Creare action figure che siano identiche, o almeno simili, alla propria immagine. Qualcuno riesce a realizzare veri e propri cloni, mentre altri caricature poco presentabili. Vediamo come fare, step by step, per ottenere personaggi in stile Studio Ghibli.

Come creare la tua action figure in poche mosse

I social pullulano di action figure, alcune sono davvero perfette, mentre altre sono a dir poco comiche. Ovviamente, il merito di questa nuova moda social è dell’intelligenza artificiale perché, se non ci fosse stata “lei”, in pochi avrebbero avuto le capacità di smanettare con programmi grafici col fine di creare personaggi in stile Studio Ghibli. Ma, come si fa a creare un’immagine più simile possibile al proprio aspetto?

Considerando che il merito di questo prodigio, se così lo vogliamo chiamare, è dell’intelligenza artificiale generativa, bisogna necessariamente partire da ChatGPT, OpenAI o altri chatbot. La procedura è semplicissima: caricare una propria foto di buona risoluzione, possibilmente a figura intera, e scrivere il prompt personalizzato per la creazione dell’action figure. Quest’ultimo è fondamentale perché, in base alle indicazioni che si danno, si otterrà un risultato più o meno accettabile.

Ad esempio, si può digitare: “Crea una confezione da collezione per action figure di alta qualità, in stile realistico e ispirata ai giocattoli da collezione vintage. L’action figure deve mantenere i dettagli della foto caricata, il volto deve essere fotorealistico. I vestiti non devono avere loghi. L’action figure deve essere in posizione eretta nel suo scompartimento, mentre sul lato destro inserisci tre scompartimenti differenti con un pc, una cane e un boccale di birra“.

Action figure: attenzione ai dettagli

E’ bene ribadire che per creare un’action figure il più verosimile possibile, le indicazioni che si danno al chatbot sono fondamentali. L’intelligenza artificiale fa passi da gigante, ma non dimenticate mai che può sbagliare, o meglio non capire, quindi scrivete prompt chiari, dettagliati e, se necessario, ripetitivi.

Sicuramente, la prima action figure che vi proporrà non sarà perfetta, quindi bisognerà procedere con nuove richieste e altrettanti ritocchi. Anche in questo caso, descrivete con chiarezza le correzioni da fare.