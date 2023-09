Arrivano anche in Italia i nuovi vaccini Covid aggiornati contro le varianti: ecco a chi sono consigliati nell’autunno 2023.

L’estate è terminata con una lunga coda di nuovi contagi da Covid, complice l’esplosione anche in Europa delle nuove varianti del virus, Eris e Pirola. Sale l’allerta in tutta l’Unione, Italia compresa, ma al momento la situazione non è preoccupante. Per contrastare la nuova ondata pandemica, infatti, sono in arrivo nelle prossime settimane i nuovi vaccini Covid, in versione aggiornata.

Un’arma importante per far ripartire una campagna vaccinale che dovrebbe coinvolgere, secondo le previsioni, oltre 20 milioni di italiani, soprattutto tra le fasce fragili o più esposte della popolazione: ecco chi sono le persone invitate dal governo a sottoporsi alla nuova vaccinazione.

Covid, nuovi vaccini: marche e dettagli

La nuova campagna vaccinale in Italia partirà tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre grazie al via libera dell’Ema alla nuova formulazione dei farmaci prodotti da Pfizer e Moderna. Le somministrazioni saranno ancora una volta gratuite e si faranno soprattutto in farmacia e negli studi dei medici di base. È prevista al momento una sola dose, capace di garantire una protezione per un anno intero.

Prima di sottoporsi alla nuova dose è necessario che siano passati almeno tre mesi dall’ultima dose o dall’ultima infezione da Covid, a prescindere da quanti richiami siano stati fatti in passato. Contestualmente al vaccino contro il coronavirus potrà essere effettuata anche la vaccinazione contro l’influenza.

Vaccino Covid a domicilio

A dare conferma dell’avvio della nuova campagna vaccinale sono stati in particolare gli esponenti delle Regioni. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ad esempio affermato negli scorsi giorni: “Dobbiamo tenere gli occhi aperti. I vaccini per contrastare la nuova variante arriveranno tra il 2 e il 6 ottobre. Impegniamo tutte le Asl a vaccinare in primo luogo gli ospiti delle Rsa“.

Nuovi vaccini contro le varianti: a chi sono consigliati

Nel dettaglio è una circolare ministeriale dello scorso 14 agosto a fornire tutti i dettagli riguardanti la prossima campagna vaccinale. Il vaccino è infatti disponibile per chiunque ne farà richiesta, ma è in particolare raccomandato a tutte le persone di età pari o superiore a 60 anni, agli ospiti delle strutture dedicate ai lungodegenti o a molte altre persone appartenenti a categorie fragili o deboli.

Sono ad esempio comprese nelle raccomandazioni ministeriali le donne in stato di gravidanza o post partum, anche in caso di allattamento, oltre agli operatori sanitari impegnati nelle strutture di lungodegenza. Rientrano nella casistica delle raccomandazioni anche tutte le persone di età compresa tra sei mesi e 59 anni che abbiano uno stato di “elevata fragilità” derivante da patologie che potrebbero diventare maggiormente rischiose in caso di contagio da Covid. Oltre a tutte queste categorie, il Ministero consiglia anche di sottoporsi al vaccino se si convive con persone che abbiano fragilità.

Raccomandazioni importanti per evitare di rendere complicata la gestione del prossimo autunno, dal momento che l’obiettivo a livello europeo è ridurre il numero di ricoveri negli ospedali. Anche se al momento la situazione è infatti sotto controllo, in autunno il rischio che i contagi possano salire a causa di freddo, umidità e pioggia è destinato a diventare più concreto.