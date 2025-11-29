Nuovi programmi sbarcano in Rai nel 2026, ma anche fiction e film prime tv: tutti i titoli

La stagione Inverno/Primavera 2026 di “mamma Rai” si prospetta ricca di nuovi programmi: scopriamoli tutti, insieme ai protagonisti.

Il 2026 si prospetta ricco di appuntamenti per la televisione di Stato. I palinsesti Inverno/Primavera della Rai vedono lo sbarco di nuovi programmi, affidati sia a volti storici di Viale Mazzini che a new entry che potrebbero regalare una ventata di freschezza.

Nuovi programmi in arrivo sulla Rai nel 2026

Un palinsesto ricco di novità, quello che la Rai sta preparando per il 2026. Diversi i nuovi programmi pronti a debuttare sulla televisione di Stato, ma anche alcune conferme molto attese. Senza ombra di dubbio, il primo appuntamento imperdibile, quello che milioni di italiani aspettano con ansia, è il Festival di Sanremo, in scena dal 24 al 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. E’ sempre a quest’ultimo che Viale Mazzini ha affidato un format nuovo di zecca.

Stando a quanto riferisce Adnkronos, Carletto nazionale dovrebbe presentare uno show musicale ‘figlio’ del Festival, che non a caso dovrebbe chiamarsi Sanremo+. Il format celebrerà la musica, con artisti del passato e contemporanei. Sempre a Conti, la Rai avrebbe affidato pure Dalla strada al palco, presentato nell’ultima edizione da Nek e Bianca Guaccero.

Altro appuntamento molto atteso è quello con le Olimpiadi di Milano-Cortina, in scena dal 6 al 22 febbraio su Rai2. Tra le novità del prime time, invece, ci sono: La città ideale con Massimiliano Ossini, La pelle del mondo con Stefano Mancuso e Le verità nascoste. E’ prevista anche una serata speciale dedicata a Lucio Dalla, in scena il 3 marzo.

Palinsesti Rai 2026: Milly Carlucci conquista un altro format

Un’altra grande protagonista della Rai, nel 2026 come in passato, è Milly Carlucci. Dopo la finale di Ballando con le Stelle, la presentatrice tornerà nella prima serata del sabato con un nuovo programma. Al momento, però, non ci sono altre informazioni.

Anche se non abbiamo ancora il nome o i nomi dei conduttori, sappiamo che a marzo debutterà in prima serata Mirror, uno show musicale che mette a confronto due artisti di generazioni differenti che si sono affermati in epoche diverse. Altra new entry, che dovrebbe trovare collocazione il venerdì sera, è Surprise Surprise, un format con protagoniste persone comuni che raccontano storie di altruismo e coraggio.

Infine, su Rai3 sbarcherà Fabio Volo con il suo Il volo di ritorno, un nuovo talk show culturale che dovrebbe partire a metà marzo, nella fascia access prime time. Sullo stesso canale partiranno pure il nuovo programma Tribù di Raffaele Di Placido e i già noti Il Provinciale di Federico Quaranta e Un alieno in patria di Peter Gomez.

Rai 2026: film e fiction

Diverse novità anche per quel che riguarda le fiction e i film. Tra le serie più attese ci sono La Preside e Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre tra le pellicole cinematografiche abbiamo: Comandante con Pierfrancesco Favino, Zamora di Neri Marcorè e Napoli – New York di Gabriele Salvatores.

Altri titoli da segnalare sono: Perfect Days di Wim Wenders, Past Lives, The Whale con Brendan Fraser e il documentario Moonage Daydream su David Bowie.