La conduttrice Nunzia De Girolamo ha spiegato il suo malore prima della diretta di ‘Estate in Diretta’ facendo chiarezza su cosa abbia avuto.

Nei giorni scorsi aveva fatto preoccupare tutti i suoi seguaci e gli spettatori che la supportano in tv, adesso Nunzia De Girolamo ha voluto fare chiarezza sul malore e lo svenimento che l’aveva colpita prima di andare in diretta col programma ‘Estate in Diretta’. La donna ha spiegato cosa le sia accaduto e cosa ci sia dietro quel momento di appannamento avuto.

Nunzia De Girolamo spiega il malore e lo svenimento

Intervistata dal Corriere della Sera, la De Girolamo ha voluto prima di tutto rassicurare sulle sue attuali condizioni: “Adesso sto bene, ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento”.

La donna ha rincarato la dose sulle sue “colpe”. “Sì, la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto”.

La conduttrice è rimasta sorpresa anche dal grande affetto che sui social e in televisione ha ricevuto dopo questo momento di difficoltà momentaneo: “Non credevo che il malore avuto in tv potesse avere un tale effetto, ma in tanti mi hanno chiamato e scritto per chiedermi come stavo. Per fortuna non è successo niente di grave”. Sul aver raccontato quanto avuto: “Poi mi è sembrato comunque naturale rivelare di aver avuto quella piccola crisi vagale. Dopodiché in tante persone si sono preoccupate per me”.

Dopo aver fatto chiarezza sulla sua salute, una chiosa anche sul ruolo in tv e la politica. “Se mi manca? (era deputata ndr) Continuo a farla tutti i giorni, solo in altri modi, in altre forme. Ho trovato una dimensione nel mondo televisivo che mi soddisfa. A partire da ‘Ciao maschio’, una trasmissione cominciata con me, un ‘esperimento’ scritto, voluto, coltivato e premiato dalla share”.

