La conduttrice Nunzia De Girolamo ha svelato di essere svenuta nel dietro le quinte dello show Estate in Diretta.

Nunzia De Girolamo è al timone di Estate in Diretta, il format tv che sostituisce La Vita in Diretta. Nelle ultime ore la conduttrice ha però svelato che, a causa di un malore improvviso, sarebbe stata costretta a condurre lo show stando seduta su una poltroncina sistemata al centro dello studio.

“Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché“, ha affermato il volto tv, per poi aggiungere (rivolgendosi al co-conduttore Gianluca Semprini): “Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? Tu sei proprio gentile. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo”.

Per fortuna la conduttrice non ha riportato danni e lei stessa ha ammesso che il suo staff si sarebbe preso cura di lei. Sui social in tanti le hanno rivolto i loro messaggi d’affetto e solidarietà e sono impazienti di saperne di più.