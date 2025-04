Economico e rispettoso della privacy: ecco cos’è il numero virtuale

Sapete cos’è il numero virtuale? E’ una numerazione telefonica a tutti gli effetti, ma garantisce molte funzioni in più.

Il numero virtuale, anche se in Italia è ancora poco conosciuto e utilizzato, è una valida alternativa alla numerazione classica che utilizziamo da sempre. I pro del servizio sono tanti, privacy in primis, ma ci sono anche alcuni contro che bisogna prendere in considerazione. Vediamo cos’è e come funziona.

Numero virtuale: cos’è e come funziona

Da qualche tempo a questa parte, il numero virtuale è molto gettonato, soprattutto tra le persone che per lavoro o svago sono spesso in viaggio al di fuori dell’Italia. Capire cos’è è molto semplice, visto che è il nome stesso a spiegarlo. Si tratta di una sorta di fratello del numero di cellulare che utilizziamo da sempre, ma non è associato a una scheda sim o a una linea telefonica, quindi non ha un vero e proprio intestatario o indirizzo. Insomma, non contiene alcun tipo di dato dell’intestatario. E’ una specie di Wi-Fi Calling.

Queste numerazioni, quindi, esistono solo virtualmente e possono essere utilizzate esclusivamente online e per servizi di Voice over IP (VoIP), che sfruttano la connessione internet per fare e ricevere chiamate e/o messaggi. Il numero virtuale ha un funzionamento molto semplice: basta richiederlo a una società di fornitura e utilizzarlo da smartphone, tablet o pc.

I pro sono tanti, a partire dalla privacy degli utenti, garantita proprio dal fatto che la numerazione non è associata ad alcun tipo di dato personale. Inoltre, per usufruirne non c’è necessità di istallare software ad hoc e possono essere usati in ogni angolo del globo, senza bisogno di prefissi diversi o numeri locali. Come se non bastasse, si può chiamare ovunque senza preoccuparsi dei costi delle chiamate estere.

I difetti della numerazione virtuale

Altri pro del numero virtuale sono il libero utilizzo per attivare applicazioni disponibili solo in alcuni Paesi e il costo, nettamente inferiore rispetto alle compagnie telefoniche tradizionali. Skype, ad esempio, consente di chiamare in modo illimitato numeri fissi e cellulari negli Stati Uniti a soli 3,66 euro al mese. Questo tipo di numerazione può essere attivata in qualunque momento, sia nella versione gratuita che in quella a pagamento che prevede una serie di servizi aggiuntivi. Da Google Voice a OpenPhone, passando per Brevo, CloudTalk, Dingtone e Messagnet: sono tante le società che forniscono il servizio.