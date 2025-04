Perchè si dice perdere le staffe? Un modo di dire tutto italiano che trae origine dal mondo dell’equitazione.

Perdere le staffe è un modo di dire italiano molto diffuso che significa perdere il controllo di sé, arrabbiarsi violentemente o infuriarsi. Questo detto è ampiamente utilizzato nel linguaggio quotidiano per descrivere una situazione in cui una persona non riesce più a mantenere la calma e reagisce in modo impulsivo o eccessivo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue origini.

Origine : Italia

: Italia Quando si usa: per indicare uno stato di forte rabbia

Perché si dice perdere le staffe: l’origine

L’espressione “perdere le staffe” trae origine dal mondo dell’equitazione. Le staffe sono infatti gli anelli attaccati alla sella del cavallo che permettono ai cavalieri di reggersi meglio con i piedi. Chi pratica questo meraviglioso sport sa che non avere tali supporti è un grosso problema: significa perdere la stabilità e il controllo dell’animale, rischiando di cadere e di farsi seriamente male.

Cowboy a cavallo nel far west

Nel tempo questa espressione è stata estrapolata dal contesto dell’equitazione e metaforicamente associata alla perdita del controllo emotivo. Nel linguaggio quotidiano infatti l’espressione “perdere le staffe” si utilizza per riferirsi a qualcuno che abbia avuto una reazione di rabbia eccessiva e incontrollabile.

Utilizzo nel linguaggio contemporaneo

Nel linguaggio moderno il detto “perdere le staffe” viene quindi utilizzato per descrivere situazioni in cui una persona perde la pazienza o si arrabbia in modo incontrollato. Un esempio di frase in cui inserire tale espressione potrebbe essere “Quando ha sentito quella notizia ha perso le staffe“.

“Perdere le staffe” non è l’unico detto a cui si può fare ricorso per descrivere uno stato di rabbia estrema. Per esprimere il medesimo concetto si possono utilizzare espressioni quali “perdere la calma”, “andare su tutte le furie”, ma anche “andare in bestia” o “uscire dai gangheri“.