Nuevo Orden è stato premiato con il Leone d’argento – Gran Premio della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2020: ecco la trama e il cast del film.

Nuevo Orden è stato uno dei film protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Il gara per il Leone d’Oro, che è stato però vinto da Nomadland di Chloe Zhao, la pellicola si è comunque aggiudicato uno dei riconoscimenti più prestigiosi della kermesse: il Leone d’Argento – Gran Premio della giuria. In aggiunta l’opera diretta da Michel Franco ha ricevuto anche il Leoncino d’Oro Agiscuola. Premi che arricchiscono ulteriormente la bacheca del regista messicano, che con i suoi film in precedenza ne aveva già ricevuti alcuni al Festival di Cannes. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Nuevo Orden.

Nuevo Orden: la trama del film

Nuevo Orden è ambientato nella Città del Messico (luogo che ha dato i natali a Michel Franco) del 2021. La pellicola si apre con le scene di un matrimonio a cui partecipano diversi componenti dell’alta società messicana: la festa viene però interrotta bruscamente da un gruppo di rivoltosi armanti, persone appartenenti alle classi sociali più povere del Paese.

Fonte foto: https://www.facebook.com/NuevOrdn/

Ma la rivolto dei più poveri non si limita alla festa del matrimonio ma coinvolge l’intera città: in questo clima di caos generale, l’esercito messicano ne approfitta per prendere in mano il governo e instaurante nel Paese centroamericano una dittatura militare.

Nuevo Orden: il cast del film

In Nuevo Orden non hanno lavorato star a livello interazione, come invece accaduto in Nomadland, ma nel cast troviamo diversi attori messicani, il più celebre è Diego Boneta che abbiamo visto anche in film come Pelè e in alcuni episodi di serie TV come Pretty Little Liars e 90210.

Nel cast del film ci sono poi anche Naian Gonzalez Norvind, Monica del Carmen, Fernando Cauutle, Dario Yazbek, Roberto Medina, Patricia Bernal, Lisa Owen, Enrique Singer, Eligio Melendez e Gustavo Sanches Parra.

