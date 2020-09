Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix a ottobre 2020: c’è tanta attesa per la terza e ultima stagione di Suburra.

Come sempre, anche il mese di ottobre 2020 su Netflix è un mese ricco di novità, sia per quanto riguarda quello delle serie TV, sia per quanto riguarda quello dei film. Tra ritorni e new entry, sono diversi gli show che gli abbonati alla celebre piattaforma streaming stanno attendendo: tra questi c’è anche la terza e ultima stagione di Suburra, la produzione originale made in Italy che ha riscosso un enorme successo anche al di fuori dei confini del nostro Paese.

Netflix: le serie TV in uscita a ottobre 2020

Per quanto riguarda le serie TV, giovedì 1 ottobre arrivano subito tre novità su Netflix: la miniserie Oktorberfest: birra e sangue, e poi Buongiorno, Veronica e la quarta stagione Una strega imbranata. Il giorno successivo, venerdì 2 ottobre, è invece il giorni del debutto di Emily in Paris.

Passiamo poi al 7 ottobre, quando su Netflix arriva To the Lake, due giorni dopo, il 9 ottobre, debutta invece The Hauting of Bly mano. Tra le serie TV più attese su Netflix nel mese di ottobre c’è Stranger, che torna l’11 ottobre con la seconda stagione.

Il 15 ottobre debutta Social distance, il giorno successivo arrivano Grand Army, La revolution, Qualcuno deve morire, Nero a metà 2, Star Trek: Discovery 3 (quest’ultimo con un episodio a settimana).

Il mese di ottobre si chiude con gli arrivi di Barbari e La regina degli scacchi che arrivano il 23 ottobre. Infine, il 30 ottobre è il giorno della tanto attesa terza stagione di Suburra.

Netflix: i film in uscita a ottobre 2020

Tante novità anche per quanto riguarda i film già a partire da venerdì 2 ottobre. Su Netflix arrivano una serie di film originali: Apprendista papà, Il legame, Oloture, Serious men, Vampire vs the Bronx.

Il 6 ottobre debutta American pie presents: girl’s rules. Il 7 ottobre invece esordisce Huble Halloween. Passando al 9 ottobre, arriva The forty-year-old Version.

Si va poi al 15 ottobre quando debutta Guida per babysitter a caccia di mostri, il 16 ottobre invece è il giorno di Il processo di Chicago 7. Infine, per quanto riguarda i film originali, il 21 ottobre arriva Rebecca, il 22 Cadaver, il 23 Over the Moon – Il fantastico mondo di lunaria, il 30 His house.

