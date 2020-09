Se siete alla ricerca di un caffè pregiato e dal gusto raffinato il Caffè Etiopia è quello che fa per voi. A Londra viene servito in un calice di cristallo.

Sorseggiare un caffè in una delle caffetterie più eleganti di Londra è possibile. Ovviamente parliamo di un caffè particolare e pregiato che costa ben 65 sterline. Si avete letto bene. Non si tratta della classica tazzina che molti di noi siamo abituati a consumare, al volo, al bancone di un bar mentre siamo affaccendati a fare altro. Assolutamente no. Si tratta di una qualità pregiata di caffè che viene servita anche in un modo del tutto speciale.

Caffè Etiopia: ecco come viene servito

Se siete amanti del caffè e vi piace degustare anche i chicchi provenienti da tutto il mondo il Queens of Mayfair, caffetteria londinese, è quello che fa al caso vostro. Qui, infatti, c’è una particolare miscela che si chiama Queens Coffee Ethipina Cup Of Excellence e arriva a costare ben 65 sterline a tazza.

Questa particolare miscela, inoltre, non viene servita in una semplice tazza, bensì in un calice di cristallo. Alcuni lo mettono al pari di una degustazione di un vino o un whisky pregiato. Ma non è tutto, perché la fondatrice del Cafè Victoria e del Grace Sheppard ha raccontato che si tratta di un lotti di chicchi di caffè provenienti dall’Etiopia.

Ma non è tutto perché questo caffè ha vinto anche il primo posto presso il concorso Cup of Excellence, che premia appunto i caffè di alta qualità.

Caffè d’Etiopia: dove viene prodotto

Sempre la fondatrice del Cafè Victoria, inoltre, ha ammesso che questa particolare tipologia di caffè viene prodotta presso la Difference Coffe, una torrefazione che si trova nei pressi di Londra. Quanto costa al chilo? Il costo può arrivare a raggiungere anche i 2600 dollari.

A svelare qualcosa in più, in un’intervista rilasciata alla CNN, è stato Massimo Golfetto, barista capo:

“La scelta di servirlo in una coppa di cristallo è perché così cattura tutti i sapori, per ottenere una migliore esperienza al naso”.