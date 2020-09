Il 30 ottobre arrivano su Netflix gli episodi della tanto attesa terza e ultima stagione di Suburra: ecco le anticipazioni, la trama e il cast.

E’ una delle serie TV made in Italy più amate fra tutte quelle prodotte e disponibili su Netflix, ora sta per tornare con gli episodi della terza e ultima stagione: parliamo di Suburra. Per vedere le puntate inedite bisognerà attendere venerdì 30 ottobre: è questo infatti il giorno in cui verranno rilasciate gli episodi che concluderanno la storia. La regia della serie Tv è stata affidata ad Arnaldo Catinari, la sceneggiatura è stata scritta da Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli, Andrea Nobile, Camilla Buizza e Marco Sani.

Suburra 3: le anticipazioni sulla serie TV

La terza stagione di Suburra è ancora di più ambientata tra le strade di Roma e della provincia, i teatri all’aperto della scena criminale.

Fonte foto: https://www.facebook.com/netflixitalia/

Dopo che il capo del clan Anacleti, Manfredi, a sorpresa si è risvegliato dal coma e dopo il suicidio di Lele, che non ha resistito al peso dei sensi di colpa per via dei crimini commessi, gli equilibri di potere nel mondo criminale della Capitale sono più che mai traballanti: tutto viene messo in discussione tramite una vera e propria guerra per le strade di romane. In palio c’è il potere.

Suburra 3: il cast della serie TV

Alcuni dei protagonisti di questa terza stagione di Suburra li abbiamo già elencati in precedenza, come Manfredi Anacleti che è interpretato da Adamo Dionisi.

Nel cast della serie TV troviamo poi Alessandro Borghi nei panni di Aureliano, Giacomo Ferrara in quelli di Spadino. Filippo Nigro è invece Amedeo Cinaglia, mentre Francesco Acquaroli e Jacopo Venturiero ricoprono rispettivamente i ruoli di Samurai e di Adriano.

Per quanto riguarda la componente femminile della serie TV, nel cast di Suburra 3 troviamo Claudia Gerini nei panni di Sana Moanschi, Paola Sotgiu in quelli di Adelaide Anacleti, Carlotta Antonelli è Angelica, Federica Sabatina è Nadia e, infine, Rosa Diletta Rossi interpreta Alice Cinaglia.

Fonte foto: https://www.facebook.com/netflixitalia/