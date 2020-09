Un volto, due destini (I Know This Much Is True) è la serie Tv con protagonista Mark Ruffalo: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

I Know This Much Is True, che in Italia è conosciuta come Un volto, due destini, è una delle serie TV di maggiore successo del 2020. Piace al pubblico e alla critica, tanto da essere stata anche tra le grandi protagoniste della 72a edizione degli Emmy Awards: Mark Ruffalo, proprio grazie al suo lavoro in questa serie, si è aggiudicato il premio per il Miglior attore protagonista in una miniserie o film TV. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Un volto, due destini.

Un volto, due destini: anticipazioni e trama della serie TV

In Italia Un volto, due destini è trasmessa da 22 settembre 2020 su Sky Atlantic. I protagonisti della serie Tv sono due fratelli gemelli, Thomas e Dominick Birdsey: uguali nell’aspetto fisico, molto diversi dal punto di vista del carattere.

Mark Ruffalo

Thomas ha una vita travagliata, entra ed esce da istituti psichiatrici, Dominick conduce invece un’esistenza più serena. Dopo la morte dei loro genitori, Dominick si ritrova a doversi prendere cura di quel fratello tanto diverso da lui: i due uomini ripercorrono così le loro vite, fin dall’infanzia, per cercare di capire meglio il loro passato, la loro diversità e come le loro vite siano state condizionate dal passato.

Un volto, due destini: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Un volto, due destini è Mark Ruffalo, che interpreta entrambi i gemelli Birdsey, Dominick e Thomas.

Mark Ruffalo è affiancato nel cast da Melissa Leo, John Procaccino, Rob Huebel, Michael Greyeyes, Gabe Fazio, Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Rosie O’Donnell, Imogen Poots, Archie Panjabi, Bruce Greenwood, Harris Yulin e anche l’attore italiano Marcello Fonte.