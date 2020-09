Nomadland è il film vincitore del Leone d’Oro alla 77a Mostra del Cinema di Venezia: ecco la trama e il cast dell’opera diretta da Chloé Zhao.

E’ Nomadland il film che ha trionfato alla 77a Mostra del Cinema di Venezia aggiudicandosi il prestigioso Leone d’Oro. La pellicola è diretta da Chloé Zhao ed è l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Jessica Bruder: dopo essere stato presentato contemporaneamente a Venezia e al Toronto International Film Festival, l’uscita del film è prevista per il mese di dicembre 2020. Vediamo ora di cosa parla e chi sono i protagonisti.

Nomadland: la trama del film

Ma di cosa parla Nomadland? Il film è ambientato negli Stati Uniti, la protagonista è Fern, una donna sessantenne che vive in Nevada, nella città aziendale di Empire. Durante la Grande recessione, scoppiata in America nel 2006 e poi allargatasi anche negli altri continenti, ha perso il marito e anche il proprio lavoro.

Frances McDormand

Fern decide così di lasciare la sua casa e Empire per mettersi in viaggio a bordo del suo furgone e intraprendo un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti occidentali.

Nella sua nuova vita da nomade fa la conoscenza di altre persone che hanno deciso di intraprendere una vita anticoncezionale come la sua o che hanno pagato duramente la crisi economica degli anni precedenti.

Nomadland: il cast del film

La protagonista di Nomadland, Fern, è interpretata da Frances McDormand (che è anche co-produttrice del film insieme alla regista Chloé Zhao), attrice vincitrice di due Premi Oscar, il primo nel 1997 per la sua interpretazione in Fargo, il secondo nel 2018 per Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Ad affiancare Frances McDormand in Nomadland troviamo David Strathairn, che l’Oscar non l’ha vinta ma la sfiorato nel 2006 con Good Night, and Good Luck mentre a Venezia, per lo stesso film si è aggiudicato la Coppa Volpi.