Djokovic deve lasciare l’Australia, poiché il suo visto è stato cancellato in quanto non soddisfava i requisiti per l’esenzione dal vaccino.

La possibilità di Novak Djokovic di giocare per il decimo titolo dell’Australian Open è stata gettata nel limbo, quando il paese gli ha negato l’ingresso e ha annullato il suo visto, perché non soddisfaceva i requisiti per l’esenzione alle regole di vaccinazione COVID-19.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Novak Djokovic

Djokovic, annullato il visto: deve lasciare l’Australia

Novak Djokovic ha annunciato sui social media di avere “il permesso di esenzione” ed è atterrato in Australia mercoledì, dopo aver ricevuto un’esenzione medica dal governo dello stato di Victoria che avrebbe dovuto proteggerlo dalle rigide normative sulla vaccinazione in vigore per quest’anno.

Le autorità di frontiera non hanno accettato l’esenzione. L’Australian Border Force ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Djokovic non ha soddisfatto i requisiti di ingresso. “La regola è molto chiara“, ha detto il primo ministro Scott Morrison in una conferenza stampa: “È necessario disporre di un’esenzione medica. Non aveva un’esenzione medica valida. Facciamo la chiamata alla frontiera ed è lì che viene applicata“.

Il blocco in aeroporto

Il ministro della Sanità, Greg Hunt, ha affermato che la cancellazione del visto è seguita a una revisione dell’esenzione medica di Djokovic da parte dei funzionari di frontiera che hanno esaminato “l’integrità e le prove dietro di essa“.

Il presidente della Serbia – paese nativo di Djokovic – ha criticato il comportamento dell’Australia, visto che ha bloccato il tennista all’aeroporto per più di otto ore in aeroporto, per poi essere trasferito in un hotel sicuro vicino al centro di Melbourne, controllato dai funzionari dell’immigrazione. E ora la decisione contraria che non permetterà al campione di disputare l’Australian Open.

Riproduzione riservata © 2022 - DG