Un particolare commento di Emilio Fede su Mara Venier è diventato virale in queste ore. Cosa ha detto l’ex direttore del Tg4.

Sta diventando virale una reazione di Emilio Fede, storico ex direttore del Tg4, nei confronto di Mara Venier e dell’ultima puntata di Domenica In andata in scena appunto la scorsa domenica. L’uomo si è ritrovato a commentare in diretta sui social quanto stava guardando in tv e si è lasciato andare ad alcuni pareri che non sono passati inosservati.

Il commento di Emilio Fede su Mara Venier

Emilio Fede

Prima di entrare nel dettaglio delle parole di Fede, va detto che questa domenica, la Venier si è ritrovata a condurre il suo classico appuntamento con la trasmissione di Rai 1 a seguito del pesante lutto del compianto genero, Pier Francesco Forleo.

Analizzando, poi, i fatti tra l’ex direttore e la conduttrice, eccoci all’accaduto. La donna ha esordito ad inizio trasmissione dicendo: “Un’ultima puntata per me non facile”. Una frase che ha generato quindi la reazione di Fede: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”.

Evidentemente l’uomo non ha compreso pienamente la sincerità con cui la Venier si stava ponendo davanti al proprio pubblico e ha criticato la troppa enfasi da parte della conduttrice nel mostrare i propri sentimenti.

Non sono mancati i pareri molto contrariati dei fan della Zia alla reazione di Fede, criticato per questo eccesso nel rivolgersi alla donna in un momento come quello appena vissuto.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha seguito la diretta social dell’ex direttore del tg4:

