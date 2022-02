Scopriamo tanti nomi con la V, femminili e maschili, vediamo da dove originano e qual è il loro significato.

Siete alla ricerca di nomi con la V? Abbiamo preparato una lista di nomi maschili e femminili corredata di significato e origine dei nomi. Per ogni nome viene indicata anche la data dell’onomastico. Se vi incuriosisce il significato dei nomi, scoprite anche quello dei nomi delle principesse Disney più amate di sempre.

Nomi femminili con la V

Ecco una serie di nomi che iniziano con la V usati perlopiù al femminile, per ognuno di essi andiamo a scoprirne significato, origine e anche possibili varianti.

Vittoria: usato anche nella variante “Vittorina” o al maschile “Vittorio”, questo nome deriva dal latino Victoria (utilizzato anche in questo caso anche al maschile, Victorius) e richiama il nome victoria utilizzato proprio per indicare la vittoria. L’onomastico si può festeggiare il 2 febbraio in ricordo di santa Vittoria.

Viola: usato anche spesso nella variante Violetta, è un nome che richiama il fiore oppure il colore omonimo. L’origine può essere ricondotta al greco ion utilizzato proprio per indicare “viola o fiore blu scuro”. L’onomastico si può festeggiare il 3 maggio.

Donna incinta con lista di nomi di bambini

Valentina: utilizzato anche nella variante maschile, Valentino, questo nome deriva da Valente che è a sua volta riconducibile al cognomen latino Valens. Il significato del nome può essere quindi interpretato come “forte, in salute”. L’onomastico si può festeggiare il 15 luglio, in ricordo di santa Valentina, anche se in genere viene festeggiato il 14 febbraio, in memoria di san Valentino.

Veronica: deriva dal greco Pherenike che si compone delle parole phero che significa portare e nike che vuol dire vittoria. Letteralmente il significato può quindi essere inteso come “portatrice di vittoria”. L’onomastico in genere si festeggia il 13 gennaio.

Virginia: usato anche al maschile Virginio, oppure come diminutivo “Virna”, questo nome deriva dal latino e viene associato a “virgo” che significa vergine. L’onomastico si può festeggiare il 7 gennaio.

Nomi maschili con la V

Vediamo alcuni nomi con la lettera V utilizzati al maschile, scopriamo da dove originano e qual è il loro significato.

Vincenzo: usato anche nelle varianti “Vincente, Vicenzo e Vincenzio”, si tratta di un nome di origine latine che può essere ricondotto all’aggettivo “vincens” che vuol dire proprio vincente. L’onomastico si può festeggiare il 22 gennaio.

Valerio: usato anche nella variante Valiero, si tratta di un nome di origine latina utilizzando il particolare per indicare la gens Valeria. Il suo significato può essere ricondotto a “robusto, sano” ed è uguale a quello del nomi Valente. L’onomastico si può festeggiare il 10 gennaio.

Vito: si basa sul nome latino Vitus a sua volta riconducibile a “vita” che ha lo stesso significato anche in italiano. L’onomastico si può festeggiare in diverse date tra cui il 15 giugno in ricordo di san Vito.

Vasco: ci sono due possibili origini per questo nome, può essere ricondotto allo spagnolo vasco che vuol dire “che vive nei Paesi Baschi”, oppure può essere ricondotto al nome Velasco che significa “piccolo corvo”. Si tratta di un nome adespota, per cui l’onomastico si può festeggiare il primo novembre.

Vinicio: usato anche nella variante femminile Vinicia, deriva probabilmente dal latino “vinum”, vale a dire vino. Anche in questo caso il nome è adespota e l’onomastico si può festeggiare il primo novembre.

