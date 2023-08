Noemi Bocchi ha spento 35 candeline e per l’occasione Francesco Totti ha deciso di farle i suoi auguri attraverso i social.

Attraverso i social Noemi Bocchi ha condiviso orgogliosa la romantica story che il suo compagno, Francesco Totti, le ha dedicato in occasione del suo 35esimo compleanno. L’ex calciatore ha postato una foto in cui lui e la flower designer sono ritratti in costume durante un bagno al mare e ha scritto:

“Buon compleanno”. I due oggi vivono il loro amore alla luce del sole e, a da quando la loro storia è diventata di dominio pubblico, amano scambiarsi reciprocamente i loro messaggi via social.

Noemi Bocchi

Noemi Bocchi compie 35 anni: il messaggio di Francesco Totti

Dopo l’addio a Ilary Blasi, Francesco Totti sembra aver finalmente ritrovato la felicità al fianco di Noemi Bocchi e, sui social, non perde occasione per dedicare alla flower designer tutto il suo amore.

I due – a detta di fonti a loro vicine – hanno costruito insieme una splendida famiglia allargata, e infatti ha trascorso le loro ultime vacanze in compagnia dei loro rispettivi figli (i tre avuti dall’ex calciatore con l’ex moglie e i due avuti da Noemi Bocchi insieme all’ex marito, Mario Caucci). Sui social in tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi per la coppia e se i due, prima o poi, decideranno di convolare a nozze.