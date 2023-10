Dopo giorni di ricerche, Nino Frassica sembra arrendersi all’idea di non trovare più il suo gatto Hiro. Ricompensa ritirata: ecco perché.

Non sono stati giorni facili per Nino Frassica, disperato per la scomparsa del suo gatto, Hiro. Il comico aveva chiesto aiuto circa una settimana fa per provare a ritrovare l’amico felino che sembrava essersi perso o, addirittura, rapito. L’attore aveva promesso anche una ricompensa che, adesso, ha dovuto ritirare, come, in parte, accaduto alle ricerche che fino ad ora sono state un buco nell’acqua. A spiegare la situazione è stato proprio il volto tv con tanto di video di chi lo ha aiutato anche tramite un cane molecolare.

Nino Frassica ritira ricompensa per il gatto

Frassica ha condiviso su Instagram un video in cui un esperto cinofilo, con accanto il suo cane, spiegava la situazione legata alle ricerche del gatto. Il felino, a causa anche della ricompensa promessa dall’attore, potrebbe essersi impaurito per la tanta gente attorno ai posti dove è solito muoversi. Ecco perché il volto tv ha deciso di annullare la ricompensa e, in parte, rinunciare alle ricerche “di massa”.

“Ringraziamo comunque tutte le persone che si sono adoperate per portarci Hiro a casa, ma in questo momento è necessaria un po’ di tranquillità”, ha spiegato l’uomo nella didascalia del video condiviso. “Hiro è molto spaventato, quindi con tutta la confusione si nasconde ancora di più. La taglia per il momento è sospesa in modo che si calmino le acque. Continuate comunque a segnalare se doveste vederlo. Non ce l’ha rubato nessuno visto che il cane molecolare ci ha condotto verso dei posti isolati”.

Insomma, nelle parole dell’attore si legge un pizzico di rassegnazione anche se la speranza di ritrovare l’amico felino non sembra essere sparita. Anzi.

