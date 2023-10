Forte discussione al Grande Fratello dove Alex Schwazer ha avuto modi non esattamente cordiali nei confronti di Grecia Colmenares.

Le emozioni al Grande Fratello si vivono, come ben sappiamo, in modo molto intenso, sicuramente molto più rispetto alla vita reale. Ecco perché, probabilmente, Alex Schwazer si è reso protagonista di un episodio che ha indignato il web e i telespettatori. Il noto atleta, infatti, ha avuto una forte discussione in Casa con Grecia Colmenares utilizzando dei modi non proprio carini nel parlarle.

Caos al GF, i modi di Alex Schwazer indignano il web

Parlando in Casa con gli altri concorrenti del GF, Schwazer ha cercato di esporre alcuni concetti ma è stato più volte interrotto, anche da Grecia.

Proprio per questa ragione, il corridore ha sbottato in modo duro. Non tanto a parole, quando a gesti e con dei modi che assolutamente non sono piaciuti ai presente e tantomeno ai telespettatori.

“Stai zitta”, ha detto. “Stai zitta ora che parlo io”. Oltre a questo modo perentorio di parlare, Alex ha esagerato anche con la gestualità, portandosi prima il dito verso la bocca per fare segno di stare zitta alla donna e anche avvicinandosi a lei toccandola al braccio e aggiungendo: “Ora parlo io, fammi finire, stai zitta”.

Un comportamento che sul web ha generato forte indignazione con diverse clip dell’accaduto che sono state condivise con tanto di commenti unanimi: “Ha perso la testa. Maleducato”.

Staremo a vedere se l’uomo si scuserà per i modi avuti pubblicamente o, per lo meno, con la diretta interessata.

Di seguito anche un post su X dove viene criticato il comportamento del concorrente verso la donna: