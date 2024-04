Tante notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni ricchissimi di notizie dal mondo dei social, del piccolo schermo e in generale dello spettacolo. A farla da padrone, sicuramente, Fedez e la sua intervista fiume a Belve durante la quale ha parlato della rottura con Chiara Ferragni. Non è stata da meno anche Belen Rodriguez, di ritorno in tv tra frecciatine, corna e retroscena. Vediamo quali sono stati i migliori gossip della settimana dall’8 aprile al 12.

I gossip della settimana: le “corna” di Belen

Belen Rodriguez

Partiamo dal ritorno in televisione di Belen Rodriguez. L’argentina è stata, finalmente, ospite di Cattelan sulla Rai dopo le polemiche per il passato forfait nella trasmissione. La donna ha avuto modo di parlare anche di amore e non ha risparmiato una frecciatina all’ex, Stefano De Martino, a proposito di corna subite…

L’intervista fiume di Fedez a Belve

Fedez

Indubbiamente la settimana è stata caratterizzata prima dall’attesa e poi dalle reazioni per l’intervista di Fedez a Belve. Il rapper ha avuto modo di parlare di sé ma anche della crisi con la moglie, Chiara Ferragni.

Importante un passaggio sui sentimenti che il ragazzo prova per la donna: “Comunque vada, Chiara Ferragni sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita”, ha detto Federico in lacrime.

Di seguito anche un post Instagram relativo all’intervista:

Totti-Ilary, spunta un nuovo amante?

Ilary Blasi

Sono tornati a far parlare di loro Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare, infatti, che nelle ultime ore, fonti vicine all’ex capitano della Roma abbiano fatto trapelare che nella vita sentimentale della conduttrice, oltre al caso legato a Cristiano Iovino, “l’uomo del caffè”, possa esserci stato un altro amante…

Amici, cambio al Serale per Gaia

Maria De Filippi

Parliamo, invece, di talent show ed in particolare di Amici di Maria De Filippi. Un infortunio ha costretto la ballerina Gaia a fermarsi. Per lei, però, un particolare ritiro. Stop forzato e sostituta. Al posto della ragazza, infatti, si esibirà un’altra giovane, Aurora, che ne farà le veci.

Eleonora Giorgi verso la guarigione dal tumore

Eleonora Giorgi

Chiudiamo con una splendida notizia, ovvero il ritorno a casa di Eleonora Giorgi dopo la delicata operazione per il tumore. L’attrice ha comunicato di aver fatto rientro nella propria abitazione con tanto di messaggio di buon auspicio: “Finalmente sarò guarita”.