Belen Rodriguez ospite da Cattelan rivela perché ha dato forfait in passato. La showgirl rivela nuovi dettagli sui tradimenti dell’ex.

Mesi fa aveva fatto molto scalpore il forfait all’ultimo minuto di Belen Rodriguez alla puntata di Stasera c’è Cattelan. Ma stavolta. in occasione dell’ultima puntata dello show di Alessandro Cattelan, la showgirl si è presentata e ha rivelato dettagli inediti sul motivo della sua assenza in passato. Ma non solo.

Infatti, la modella argentina ha anche rivelato alcuni dettagli inaspettati sui tradimenti subiti dall’ex compagno e marito Stefano De Martino. Ecco che cosa ha rivelato.

Belen Rodriguez: i motivi dell’assenza all’ultimo minuto da Cattelan

Durante l’intervista, Belen ha condiviso con Cattelan i dettagli del suo forfait passato, rivelando che non le era stato permesso partecipare alla trasmissione a causa di questioni di esclusiva legate al suo lavoro con Mediaset.

“Abbiamo scherzato sugli anni di attesa, perché tu dovevi essere la prima ospite della prima stagione…” ha subito attaccato Cattelan. Ma la risposta della showgirl non si è fatta attendere: “Ma tu sai che non me l’hanno permesso? Chi? Eh…“.

Belen Rodriguez

Poi il conduttore ha spiegato il motivo per cui non è potuta essere presente in passato Belen: “Tu lavoravi a Mediaset ed effettivamente poi ci sono questioni di esclusive…“. Una verità scomoda a cui la showgirl ha ribadito: “È normale, sono passaggi normali. Però io ero molto dispiaciuta, perché sono sempre stata una tua grandissima fan“.

Belen Rodriguez rivela nuovi dettagli sui tradimenti di Stefano

Durante la puntata non sono mancati i riferimenti all’ex marito Stefano De Martino. Infatti, parlando della sua vita e del suo futuro, Belen ha rivelato: “Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il futuro? Altri figli, perché Santiago era già nato“.

Ma poi è arrivata la frecciatina all’ex: “Poi più o meno la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna ovviamente. Sono una persona ottimista e che scorda, io non ti perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Non mi rimangono legate al dito, mi arrabbio lì per lì e poi lascio andare“.