L’Isola dei Famosi è iniziata e i naufraghi stanno vivendo le prime esperienze in mezzo alla natura. Incontro “terribile” per Matilde Brandi…

Dopo le prime polemiche che l’hanno vista coinvolta, a L’Isola dei Famosi, Matilde Brandi torna a far parlare di sé. Questa volta, però, per via di un incontro davvero particolare che l’ha vista protagonista. Per la soubrette urla di terrore e una reazione decisamente sproporzionata. Tutta colpa di un serpente…

Isola dei Famosi, Matilde Brandi e il serpente

Matilde Brandi, Credits Comunicato Stampa Al via la nuova edizione de “L’isola dei famosi”

L’avventura di Matilde a L’Isola dei Famosi 2024 è iniziata con tante emozioni. Forse anche troppe. Dopo qualche confronto acceso con i compagni naufraghi fin dalla prima puntata, ecco la soubrette fare i conti con la vita in mezzo alla natura.

Per la donna c’è stato un momento di forte paura, quello di un incontro con un serpente. Lei e altre amiche stavano passeggiando per l’isola quando, ad un certo punto, ecco palesarsi un rettile. “Aiutoooo”, ha gridato la Brandi. Parecchio agitata, la donna non è riuscita a calmarsi subito nonostante le parole delle altre naufraghe vicine.

Poi, dopo qualche minuto: “Eh ma avevo paura, che cosa devo fare? Adesso sono tranquilla”. Eppure la passeggiata che lei e le altre stavano facendo non è stata portata a termine…

Di seguito anche un post su X del reality con quanto accaduto:

Le prime parole della soubrette

La bella Matilde, parlando nel “confessionale” sull’Isola, aveva da poco fatto un primissimo bilancio dello sbarco in Honduras.

“Tanta euforia. Siamo molto determinati tutti a fare tanto”, le sue parole. “La nostra prima preoccupazione è quella di fare il fuoco, ma la vedo dura. Io sto facendo la sauna perché sono molto vestita a causa dei tanti insetti. Stiamo provando a fare l’accampamento. Ho paura di qualche serpente e per questo ho messo i sassi attorno a dove dormirò”, ha detto la Brandi confermando i suoi timori per i rettili.