Una bellissima notizia è arrivata da parte di Eleonora Giorgi che è tornata a casa due settimane dopo l’operazione subita per il tumore.

Una battaglia portata avanti anche pubblicamente contro il tumore che l’ha colpita. Eleonora Giorgi è tornata a parlare e dare informazioni su come stia procedendo il tutto. Per la nota attrice, dopo due settimane dall’operazione per l’asportazione del male, combattuto con sedute di chemioterapia, ecco la buona notizia: il ritorno a casa e la speranza della guarigione.

Eleonora Giorgi: “Finalmente sarò guarita”

Eleonora Giorgi

Attraverso un post su Instagram, la Giorgi è tornata a parlare dopo l’operazione subita circa due settimane fa. L’attrice ha annunciato il ritorno a casa con una grande speranza: la guarigione.

“Grazie al Professor Giuseppe Ettorre, alla sua straordinaria équipe, alla Clinica Salvator Mundi e a tutti i suoi splendidi addetti, ai miei cari figli e a tutti voi amici del cuore!”, le parole della donna. “Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita! Ci si vede presto, è una promessa!”, le parole dell’attrice che si era sottoposta ad un’operazione importante a causa del fatto che il tumore fosse andato in necrosi come aveva spiegato in una intervista a Verissimo.

Di seguito anche il post Instagram della donna con gli aggiornamenti sulla sua salute:

L’affetto e le condizioni della donna

Al netto del messaggio dell’attrice, non ci sono informazioni dettagliate sulle reali condizioni di salute della Giorgi. Tantissimo, in ogni caso, l’affetto ricevuto dai fan e anche dai parenti. Spicca, infatti, tra i vari commenti, quello di Clizia Incorvaia che ha scritto: “Grande Ele, sei una forza della natura”.

Il 29 marzo scorso, i figli avevano spiegato: “Mamma sta molto meglio! Grazie ai medici, allo staff sanitario e all’amore di tutti voi”.

La speranza è che la donna possa presto stare meglio e, magari, annunciare a tutti gli effetti di essere guarita.