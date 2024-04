Momento di forte tensione a Uomini e Donne con Ida Platano che sembra essere intenzionata a lasciare il ruolo di tronista.

Confusione e anche molta delusione nel trono di Ida Platano a Uomini e Donne. La tronista, infatti, corteggiata da Mario e Pierpaolo, si sente in difficoltà e non comprende come dovrebbe comportarsi davanti ai due corteggiatori. La donna, esasperata, ha minacciato di dire addio al suo ruolo scatenando diverse reazioni in studio.

Uomini e Donne, ida minaccia di lasciare il trono

Maria De Filippi

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del programma di Canale 5 con Maria De Filippi, la Platano ha fatto capire a tutti i presenti di essere molto in crisi nei confronti dei due uomini che dovrebbero corteggiarla, ovvero Mario e Pierpaolo.

I due, infatti, non hanno dato segnali importanti di interesse verso di lei che, a quanto pare, ha deciso di lasciare il trono. “Non sono qui per perdere tempo. Io non posso stare qui a chiedere cose che loro non sentono. Forse non riesco a farmi capire. La reazione vera vi deve venire da qui dentro e voi non l’avete. Nessuno di voi due mi è ai venuto a riprendere quando sono uscita dallo studio in passato, ma che volete? Aspetto la fine della puntata Maria, però…”.

La De Filippi ha provato a far cambiare idea alla tronista proponendole anche una pausa di una settimana ma la donna è sembrata piuttosto decisa, magari speranzosa di una reazione dei due corteggiatori.

Di seguito anche il post su X del programma con quanto accaduto in studio:

Le reazioni di Mario e Pierpaolo

E in effetti, al netto di una iniziale fase di stallo, nei corteggiatori qualcosa si è mosso. In particolare, prima Pierpaolo e poi Mario hanno chiesto di ballare con lei per provare a farle cambiare idea.

Per il momento, quindi, il “pericolo” addio al trono sembra essere scampato ma è molto probabile che nelle prossime puntate qualcosa possa succedere…