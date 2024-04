Neo opinionista de L’Isola dei Famosi, Dario Maltese ha commentato le prime ore del reality con qualche passaggio sui naufraghi.

Debutto positivo come opinionista per Dario Maltese a L’Isola dei Famosi. Il noto giornalista del Tg5 si è lasciato andare in una bella intervista a Fanpage nella quale ha commentato la puntata d’esordio e alcune delle possibili future dinamiche del gioco.

Dario Maltese, il commento sui naufraghi

Dario Maltese

Maltese ha prima di tutto espresso un giudizio sulla prima puntata de L’Isola andata in onda: “La prima puntata generalmente è sempre molto complessa dal punto di vista organizzativo, perché è quella del kick-off. Vengono presentati i concorrenti, c’è una ritualità prestabilità e tipica e nonostante tutto è stata una bella puntata, molto piacevole.

Dopo aver dato giudizi positivi sui colleghi di lavoro, e soprattutto sull’operato della conduttrice Vladimir Luxuria, il giornalista ha spostato il suo focus sui naufraghi.

Parlando di chi lo abbia impressionato, l’opinionista ha detto: “Joe Bastianich. È uno che crea sempre movimento, cerca le dinamiche, sa come muoversi all’interno di un reality. Mi è piaciuto il suo attaccamento alla chitarra, mi ha divertito molto. Mi ha impressionato anche Artur, lui è un personaggio divisivo e competitivo. Non riusciva ad accettare di essere andato in nomination. Lui viene dall’edizione spagnola dove tutte le settimane andava in nomination e nelle successive si salvava puntualmente”.

Il pronostico sul reality

Tra le varie domande nel corso dell’intervista a Fanpage anche quella in vista del futuro su chi potrebbe arrivare alle battute finali: “Greta Zuccarello è una ragazza molto determinata, ha una prestanza fisica importante e l’abbiamo visto con la prova del fuoco. È già leader e lei sicuramente ci darà grandi soddisfazioni. Mi incuriosce molto anche Marina Suma perché in pubblico non la vediamo da tanto tempo. Riscoprire questi personaggi così famosi negli anni ’80, capire il tipo di percorso e di evoluzione fatto, è un aspetto che mi incuriosce”, ha detto Maltese.

Di seguito anche un recente post Instagram del reality con alcune delle ultime dinamiche tra i concorrenti: