Dalle cicogne in arrivo ai drammi, il weekend dei vip è stato piuttosto movimentato: scopriamo quali sono state le principali news di gossip!

Mentre Kledi Kadiu ha annunciato via social la nascita del suo secondo bambino, Bebe Vio ha conquistato l’oro alle Paralimpiadi di Tokyo e ha confessato di aver rischiato la vita per la seconda volta a causa di un’infezione da stafilococco. Scopriamo quali sono state le principali news di gossip del weekend nel mondo vip!

Le news di gossip del weekend

Con un tenero post via social Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, il piccolo Gabriel.

Intanto Bebe Vio ha trionfato alle paralimpiadi di Tokyo 2020, dove ha conquistato la medaglia d’oro nel fioretto. La schermitrice ha confessato che alcuni mesi fa sarebbe stata colpita da un’infezione da stafilococco a cui sarebbe scampata miracolosamente:

“Non credevo di arrivare fin qui, perché ho avuto un’infezione da stafilococco che è andata molto peggio del dovuto e la prima diagnosi era amputazione entro due settimane (dell’arto sinistro, ndr) e poi la morte. Sono felice, avete capito perché ho pianto così tanto? L’ortopedico ha fatto un miracolo, si chiama anche Accetta tra l’altro… è stato bravissimo, tutto lo staff lo è stato. Questa medaglia assolutamente non è mia, è tutta loro”, ha dichiarato (stando a quanto riporta la Gazzetta dello sport).

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Bebe Vio

Giulia De Lellis ha festeggiato le nozze di sua sorella Veronica. Per l’occasione l’influencer ha indossato un abito verde smeraldo che ha fatto il pieno di like tra i fan.

Grandi festeggiamenti anche per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i due hanno annunciato via social di aspettare il loro primo bebè.

Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, ha festeggiato la notizia anche tramite social: “Pare che diventerò nonna! Che bello”, ha scritto in un post via social.

A Milano un palazzo ha preso fuoco in via Antonini 33: tra i residenti vi era anche il cantante Mahmood, mentre Morgan ha raccontato la sua fuga dal palazzo accanto in una diretta via social.

Il 27 agosto Domiziana Giovinazzo, la piccola Elena Martini di Un Medico in Famiglia, si è sposata con il fidanzato Angelo, padre di suo figlio Lorenzo.

Ornella Vanoni ha invece confessato come avrebbe fatto a perdere tutto il suo denaro: “Hanno scritto che ho un patrimonio di 118 milioni di euro, più di Miuccia Prada. Se fosse vero non sarei qui con lei, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico. Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo”, ha dichiarato la cantante a Il Corriere della Sera.