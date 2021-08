Due donne hanno accusato il rapper Salmo di aver inviato loro foto intime via social. Il rapper al momento non ha replicato.

Una vera e propria bufera si è scatenata contro Salmo che nei giorni scorsi è stato protagonista della denuncia social da parte di due donne. Il rapper avrebbe inviato loro delle foto delle sue parti intime. “Io già lo conoscevo, mi aveva fatto delle avances quando era fidanzato ma nulla di fastidioso… non aveva superato il limite. Poi, nella mattinata di venerdì 27 agosto, mi invia una foto del suo pene. Già nei giorni precedenti mi scriveva spesso, ma poi cancellava i messaggi… Sono sommersa di odio da parte dei suoi fan”, ha raccontato a FQ magazine una delle due donne.

Salmo

Salmo sotto accusa: le foto intime

Salmo, recentemente finito nella bufera per il suo concerto “a sorpresa” a Olbia, è stato accusato da due donne a cui avrebbe inviato foto osé via social. “Ragazzi… è assolutamente come sembra, come ho fatto vedere nello screen. Queste sono persone che si credono che possono fare tutto nella vita, si credono degli Dei”, ha scritto una delle due tramite stories via social, mostrando lo scambio di messaggi avuti con il rapper in forma privata. “Era il 27 agosto, alle 7 di mattina ricevo su Instagram la foto di Salmo che ho pubblicato, con censura, nelle storie. Alle 8 apro il messaggio e, incaz*ata, faccio lo screen. Poco dopo lui la cancella”, ha aggiunto manifestando la sua indignazione verso quanto accaduto.

La mancata replica del rapper

Al momento Salmo non ha replicato contro le due donne che, nel frattempo, sono state accusate via social dai fan di Salmo di aver inventato la vicenda e di aver postprodotto le immagini. “Io non ho nulla da dire a Salmo, anzi tornassi indietro forse non lo rifarei. Sai perché? Per tutto il casino che si è creato. Non mi interessano neanche le sue scuse, ero solo incaz*ata. Mi basterebbe che lui lo ammettesse, voglio capire che senso ha quello che ha fatto. Ora i fan di Salmo mi perseguitano, mi taggano dappertutto, ho ricevuto un sacco di brutti commenti“, ha dichiarato una delle due giovani donne a FQ Magazine.