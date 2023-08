L’ultimo weekend di agosto è stato ricco di gossip per i personaggi del mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.

Un weekend ricco di gossip ha visto protagonisti i vip dello spettacolo italiano e non ha mancato di sollevare ampie polemiche in rete. Tra le news più discusse vi sono state l’ira di Morgan contro il pubblico di un evento dedicato a Battiato a Selinunte e un clamoroso errore commesso da Chiara Ferragni sul suo sito. Scopriamo di quali si tratta.

Chiara Ferragni: il clamoroso errore

Chiara Ferragni ha lanciato la sua nuova collezione di articoli per la scuola, peccato che nel farlo abbia commesso un grave errore grammaticale: sul sito infatti era scritto “Aquista ora” e non “Acquista ora”.

Morgan: la furia a Selinunte

Morgan si è reso protagonista di un grave episodio a Selinunte dove, difronte alle richieste del pubblico di cantare qualcosa di più inerente all’evento (dedicato a Battiato) è andato su tutte le furie e ha tuonato:“Fr***io di me**a”.

La dedica di Federica Pellegrini a Matteo Giunta

A un anno dal loro sì, Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno presto genitori. Sui social la nuotatrice ha voluto dedicare un tenero messaggio al marito in occasione del loro primo anniversario e ha scritto:

“Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure…. È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene… per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze…. c’è una Meringa in arrivo… E’ passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta…con ogni millimetro del mio corpo.. Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti. Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio”.

Belen Rodriguez: il futuro in tv

Secondo i rumor in circolazione Belen Rodriguez avrebbe ricevuto due allettanti proposte per il suo futuro in tv. La showgirl, dopo aver detto addio a Le Iene e a Tù sì que vales, sarebbe alle prese con la sua terza separazione dal marito Stefano De Martino.

Lo sfogo di Francesco Facchinetti

Nelle scorse ore, attraverso i social, Francesco Facchinetti si è sfogato contro i recenti casi di violenza commessi ai danni di giovanissime. “Alla stampa, che tanto ama scrivere tutti i particolari dalla A alla Z, ecco, potete fare anche meno. Date la notizia, noi apprendiamo la notizia, ma scrivere in maniera precisa e chirurgica tutto quello che è stato fatto a queste ragazze è un’ulteriore violenza alle ragazze stesse”, ha dichiarato nelle sue stories.