Il weekend del 18 dicembre è stato ricco di gossip per i personaggi del mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.

Mentre Simona Ventura ha commosso tutti a Ballando con le Stelle parlando della sua esperienza con la violenza psicologica, Stefano De Martino è tornato a far parlare di sé a causa di un avvistamento con una presunta nuova fiamma. Scopriamo di chi si tratta e quali sono stati gli altri gossip più chiacchierati del weekend.

Simona Ventura: la violenza psicologica

A Ballando con le Stelle Simona Ventura ha confessato di esser stata vittima di violenza psicologica da parte di un uomo. La conduttrice non ha svelato la sua identità e in tanti, tra i fan dei social, sono rimasti colpiti dalla sua confessione.

Stefano De Martino a Milano: la donna al suo fianco

Mentre sui social si continua a parlare della confessione fatta da Belen in merito ai presunti tradimenti da lei subiti, Stefano De Martino sarebbe stato avvistato a Milano con una sua vecchia conoscenza: il ballerino sarebbe stato infatti sorpreso in compagnia della fashion designer Gilda Ambrosio.

Flora Canto: la confessione su Brignano

Oggi Flora Canto è più felice che mai accanto a suo marito Enrico Brignano, padre dei suoi due figli. Lei stessa ha confessato però che il corteggiamento dell’attore sarebbe avvenuto in maniera del tutto particolare, e che lui sarebbe stato solito regalarle delle cassette di ortaggi.

Damiano David: la carriera solista

Il frontman dei Maneskin Damiano David ha svelato alcuni dettagli sulla sua carriera, e per la prima volta ha ammesso di non escludere un giorno d’intraprendere la carriera solista.

Chiara Ferragni: la denuncia del Codacons

Nelle ultime ore Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone per la multa ricevuta dall’Antitrust a causa della sua campagna per il Pandoro Balocco. A seguire il Codacons ha fatto sapere di aver presentato un esposto a 104 procure della Repubblica italiana in merito alla vicenda.