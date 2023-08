Scopriamo quali sono stati i gossip più discussi del weekend, dall’addio alla scrittrice Michela Murgia alle notizie sui social.

Il 12 agosto a Roma si sono tenuti a Roma i funerali della scrittrice Michela Murgia, scomparsa a 51 anni a causa di un cancro. Nel frattempo Lorenzo Terenzi, l’uomo che aveva accettato di sposarla appena un mese fa, ha svelato alcuni retroscena sul loro legame. Scopriamo i dettagli su questo e gli altri gossip di cui si è parlato di più durante il weekend.

Michela Murgia: la confessione di Lorenzo Terenzi

Lorenzo Terenzi, l’attore che appena un mese fa è convolato a nozze con Michela Murgia, ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la scrittrice venuta a mancare il 10 agosto 2023.

Michela Murgia

Le polemiche contro la madre di Belen

Nel frattempo Veronica Cozzani, madre della showgirl Belen Rodriguez, è stata travolta da un’ondata di polemiche sui social. Il motivo? Un suo post dedicato alle “donne” della sua famiglia…

Il tatuaggio di Nathan Falco Briatore

Aspre polemiche hanno travolto anche Elisabetta Gregoraci, che attraverso i social ha mostrato per la prima volta il tatuaggio (solamente temporaneo) fatto eseguire a suo figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci

Barbara D’Urso: la foto bollente

Anche la conduttrice Barbara D’Urso non ha mancato di destare critiche e commenti e, durante un suo soggiorno a Vietri in compagnia degli amici, ha finito per essere travolta da un’ondata di critiche a causa di una foto bollente.

Barbara D’Urso

Il lutto di Alba Parietti

L’opinionista Alba Parietti ha fatto parlare di sé invece per il terribile lutto che l’ha investita nelle scorse ore, quando si è trovata a fare i conti con la straziante perdita del suo amico Papu (il suo gatto).