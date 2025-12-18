“Ho subito tanto”: Nataly Ospina in lacrime per la rottura con Ezio Greggio

Nataly Ospina, ospite a La Volta Buona, racconta tra le lacrime la fine della storia con Ezio Greggio, segnata da 35 anni di differenza d’età.

A La Volta Buona manca ancora l’albero di Natale, ma non le emozioni. Nella puntata del 18 dicembre 2025, uno dei momenti più toccanti è stato l’intervento di Nataly Ospina. La foodblogger ha parlato con della recente rottura con Ezio Greggio, mostrando il suo dispiacere fino alle lacrime. I due erano stati molto criticati per la loro differenza di 35 anni d’età. Ecco, a seguire, le sue dichiarazioni.

Nataly Ospina e la fine della storia con Ezio Greggio: le lacrime a La Volta Buona

Durante la sua intervista a La Volta Buona, Nataly Ospina è apparsa visibilmente commossa mentre raccontava la fine della sua relazione con Ezio Greggio. “Si sono dette diverse cose, ma in realtà non è successo nulla di tragico“, ha spiegato. “Sono cose che accadono nelle relazioni. Ci si lascia, ci si conosce, magari poi non funziona però noi ci vogliamo tanto bene, ci sentiamo tanto spesso“.

Le lacrime della foodblogger hanno mostrato quanto sia stato per lei un momento difficile, come ha sottolineato anche la conduttrice Caterina Balivo. “Mi dispiace abbastanza, però diciamo fa parte della vita“, ha aggiunto Ospina. “Mi dispiace perché comunque è una relazione in cui ci avevo messo tanto, ho subito tanto per quello che si è detto, la differenza d’età…“. Ha poi chiarito che non ci sono stati tradimenti o rotture drammatiche.

Il libro sulla cucina afrodisiaca e la ricetta dedicata a Ezio Greggio

Nataly Ospina ha anche colto l’occasione per parlare della pubblicazione imminente del suo libro L’espressione della cucina afrodisiaca, un progetto importante che raccoglie le sue ricette più rappresentative dell’ultimo anno e mezzo. “Ho fatto questo libro che è in tre lingue: spagnolo, inglese e italiano. È una raccolta di tutte le ricette che io ho fatto in questo anno e mezzo sui social“, ha raccontato.

All’interno del libro, ha spiegato, c’è anche una ricetta dedicata proprio a Ezio Greggio: gli spaghetti alla Luciana, un omaggio al nome della madre del conduttore. “Non la tolgo“, ha detto con decisione, segno di un affetto che, nonostante la fine della relazione, rimane forte e presente.