A tre mesi dall’inizio della sua avventura a Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha deciso di fare un bilancio di questa esperienza.

Intervistata da La Repubblica, Myrta Merlino ha deciso di fare un bilancio della sua prima esperienza come padrona di casa a Pomeriggio Cinque, in quello che è stato senza dubbio un “ruolo ingombrantemente” in quanto precedente occupato dalla conduttrice Barbara D’Urso (storica padrona di casa del programma tv).

“Pomeriggio 5 è al 15-16% di share. Leggevo flop, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero”, ha dichiarato Myrta Merlino, che ha anche svelato come starebbero le cose tra lei e la presunta “rivale”, Barbara D’Urso.

Myrta Merlino

Myrta Merlino: il bilancio dopo tre mesi di Pomeriggio Cinque

A tre mesi dall’inizio della sua esperienza come padrona di casa a Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione. La conduttrice ha specificato che, nonostante le opinioni contro di lei fossero molteplici, i risultati ottenuti dal suo programma parlerebbero da soli e sarebbero buoni.

In merito alla sua presunta rivalità con la conduttrice Barbara D’Urso ha invece sottolineato: “Mi ha chiamato Pier Silvio, il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se la famosa ex padrona di casa del programma tv romperà il silenzio.