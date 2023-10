Quale sarà il futuro di Myrta Merlino dopo i bassi ascolti di Pomeriggio 5? Qualche informazione l’ha data il suo manager.

Da quanto è ripartito il nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino non è mancato giorno che sulla stampa non ci fosse un commento sul programma e, ovviamente, sulla conduttrice. L’inversione fatta dopo l’addio a Barbara D’Urso è stata evidente ma, almeno sotto l’aspetto dello share di ascolto, non pare aver fruttato. In tal senso sono sempre tante le voci che vorrebbero la giornalista via dalla trasmissione dopo poche settimane. Un rumor su cui il suo manager, Lucio Presta, ha voluto dire la sua.

Myrta Merlino via da Pomeriggio 5? Parla il manager

Attraverso un post su X, ex Twitter, il manager della Merlino ha commentato le continue voci sul conto della presentatrice e anche a proposito degli ascolti deludenti della trasmissione. In particolare, le parole di Presta sono sembrate una replica ad alcune parole di Giuseppe Candela che aveva fatto notare come La Vita in Diretta con Alberto Matano sia stato ben 7 punti sopra Pomeriggio 5.

Il manager della conduttrice ha quindi sbottato: “Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi”.

Insomma, la donna sembra essere ben stabile al timone del programma. Lei stessa aveva parlato, in termini di share e ascolti tv da raggiungere in questo modo, prima dell’inizio della trasmissione: “Ascolti? Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare”.

Di seguito anche i post su X di Giuseppe Candela e la replica del manager della giornalista:

Matano più di sette punti sopra Merlino. #lavitaindiretta — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 5, 2023