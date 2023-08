Pronta a prendere il comando di Pomeriggio 5, Myrta Merlino si racconta e non fa mancare un commento sulla conduttrice uscente Barbara D’Urso.

Ha iniziato a lavorare alla nuova stagione di Pomeriggio 5 e lo ha voluto ben comunicare anche via social a quelli che saranno i suoi futuri telespettatori. Parliamo di Myrta Merlino pronta a sbarcare a Mediaset al posto di Barbara D’Urso. Parlando della nuova avventura, la presentatrice e giornalista non ha fatto mancare un pensiero proprio sulla collega e su cosa si aspetta dall’incarico affidatole da Pier Silvio Berlusconi.

Myrta Merlino, tra Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso

Myrta Merlino

La Merlino ha subito voluto parlare nel corso dell’intervista a Chi degli obiettivi del nuovo Pomeriggio 5. Guai, però, a parlare di ascolti: “Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare”.

La presentatrice si troverà a battagliare con la Rai e precisamente con La Vita in Diretta del suo amico Alberto Matano: “Pensi che il primo messaggino, una volta uscita la notizia del mio approdo a Canale 5, è arrivato proprio da lui. Siamo amici, Tra l’altro anche Alberto è un habitué di Pantelleria (l’isola del cuore di Merlino e del compagno Marco Tardelli, 68 anni, conosciuto sette anni fa)”.

Non manca, però, anche un passaggio sulla conduttrice uscente Barbara D’Urso: “Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto cose che io molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete”.

Ma poi anche una precisazione: “Non vorrei sembrarle snob, ma facendo un programma quotidiano, focalizzato sull’estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto, non ho mai avuto molto tempo per seguirla“.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice con alcuni passaggi più intimi della sua intervista a Chi: