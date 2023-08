Disavventura per la ballerina e conduttrice Lorella Boccia che ha dovuto fare i conti con un problema all’occhio.

Ha fatto spaventare i suoi seguaci social Lorella Boccia mostrandosi con una benda vistosa sull’occhio. Una piccola disavventura per la nota conduttrice e ballerina che ha raccontato di aver dovuto fare una “visita” obbligatoria al pronto soccorso per comprendere cosa le stesse capitando. Con lei anche sua figlia che ha mostrato un po’ di agitazione per la salute della madre.

Lorella Boccia e l’incidente all’occhio: il racconto

Lorella Boccia

In queste ore, come detto, la bella Lorella ha fatto preoccupare i suoi seguaci social e fan mostrandosi con una benda sull’occhio destro. La ballerina ha raccontato di essere andata in pronto soccorso per farsi visitare e capire quale fosse il problema che l’aveva colpita. In realtà dalle sue parole e anche dalla diagnosi non è chiaro cosa sia capitato e cosa abbia scatenato il problema. Quello che è certo è che la donna non se la sta passando benissimo in questi ultimi giorni.

L’ex volto anche di Amici ha raccontato che, una volta in ospedale, le hanno fatto l’anestesia e fornito una diagnosi e una cura: “Ho fatto la visita e come previsto è un’abrasione corneale. Se provo ad aprire l’occhio destra di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce”.

Un dolore che a quanto pare non le sta dando tregua dato che lei stessa ha ironizzato: “Avrei voluto rubare al doc la boccetta intera”.

Da sottolineare come la situazione della Boccia abbia fatto preoccupare anche sua figlia Luce. Infatti, la ballerina si è mostrata in un’altra storia dove ha spiegato: “É da ieri che dice: ‘mamma cara, mamma bua, mamma nanna’”. Insomma, anche la piccola è in ansia per sua madre. La speranza è che questa situazione si possa risolvere presto.

Di seguito anche un recente post Instagram prima dello spiacevole episodio: