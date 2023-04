Dopo il grande successo della serie TV in onda su Rai 2, arriva uno spinoff di Mare Fuori e anche un musical.

Mare fuori raddoppia. Anzi, triplica. La serie TV di Rai 2, che ha come protagonisti principali un gruppo di giovani detenenti del carcere minorile di Napoli, è uno dei fenomeni degli ultimi anni: gli ascolti sono stati sempre più in ascesa e non stupisce affatto che Picomedia, la società di produzione stia cercando di ampliare il media franchise legato alla fiction. Come? Con un musical e anche con uno spinoff.

Mare fuori: il musical

Uno dei punti di forza di Mare fuori è rappresentato dalla colonna sonora, a partire da quella sigla che i protagonista hanno anche cantato sul palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo 2023. Ma oltre alla canzone Mare fuori, sono diversi anche i brani e i motivati che hanno accompagnato i vari episodi che sono entrati nelle orecchie e nella testa degli spettatori.

Mare Fuori 3

E probabilmente non potrebbe essere altrimenti, considerando che la musica è una costante di questa serie TV: uno dei protagonisti principali, Filippo, è un pianista, un altro dei personaggi principali, Cardiotrap, è un aspirante cantante. Senza poi dimenticare Naditza e Giulia, altri due personaggi profondamente legati alla musica: non stupisce affatto, quindi, che venga realizzato un musical dalla serie TV.

Mare fuori: lo spinoff

L’altro progetto collegato a Mare fuori che si sta valutando è quello dello spinoff. Non si hanno molti dettagli a riguardo e non sappiamo chi potrebbe essere il protagonista. Uno dei principali candidati potrebbe essere Ciro Ricci (il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio) che è morto al termine della prima stagione ma ci sono anche tanti altri possibili candidati al ruolo di protagonista dello spinoff. Non resta che attendere e scoprire i piani della produzione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG