Giallo al GF con Giampiero Mughini che pare abbia dato del cretino al Ministro Matteo Salvini, leader della Lega.

Sono subito fuochi d’artificio con Giampero Mughini al Grande Fratello. Il noto giornalista ha avuto modo di prendersi la scena in queste ore per alcune parole riferite a Matteo Salvini, leader della Lega. Durante una conversazione, sembra, a tema razzismo, l’uomo ha dato del cretino al Ministro.

Mughini ha dato del cretino a Salvini al GF

Giampiero Mughini

Entrato solo da poche ore nella Casa, Mughini ha già fatto spettacolo. Dopo l’undicesima puntata del reality, il giornalista è stato richiamato più volte dalla regia perché stava raccontando fatti accaduti fuori dallo show, cosa proibita.

Ancora, però, non era avvenuto “il peggio”. Infatti, l’ultimo episodio che lo ha visto protagonista è avvenuto pochi minuti fa quando, parlando con alcuni inquilini tra cui Samira, Mirko e Vittorio sul tema del razzismo in Italia, ha dato del cretino a Matteo Salvini.

“Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema in Italia? Non credo. Io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento. Quel cretino di Salvini ha detto Paola Ego…”. Frase non terminata, almeno per i telespettatori che guardavano perché la regia ha prontamento censurato il giornalista.

Per molti seguaci, poi, Mughini avrebbe ricevuto l’ennesimo richiamo dalla produzione in confessionale. Staremo a vedere se ci sarà un passo indietro o dei provvedimenti. Probabile che il giornalista stesse parlando di quando Salvini aveva detto la sua sulla presenza di Paola Egonu a Sanremo.

Di seguito anche un post su X dove si sente il dialogo tra il giornalista e gli altri concorrenti: