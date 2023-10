Dopo la sparizione per diversi giorni, Belen è tornata attiva sui social tra vacanza in montagna con Elio e il ritorno a casa.

Il momento delicato sembra essere stato messo alle spalle. Dopo i tanti rumors sul suo conto, Belen Rodriguez è tornata alla grandissima sui social con svariati post e stories. Non solo la vacanza in montagna col suo Elio, ma ora la showgirl è definitivamente rientrata a Milano dove si è mostrata nella propria abitazione in dolcissima compagnia. Quella di sua figlia Luna Marì.

Belen è tornata a casa da Luna Marì

Dopo un periodo di stop ai social, ecco la bellissima Belen essere tornata più attiva che mai. Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino e l’ingresso nella sua vita di Elio Lorenzoni, adesso per l’argentina potrebbe esserci il momento della “rinascita”.

Ecco che in tal senso, dopo la vacanza ben documentata con Elio in montagna, la donna è tornata a casa e si è subito mostrata in dolce compagnia, quella di sua figlia Luna Marì.

A distanza sicuramente di qualche giorno dal loro ultimo incontro, ecco la conduttrice di nuovo con la piccola bimba avuta con Antonino Spinalbese. La bella Belen ha dedicato il primo video da casa proprio a sua figlia.

Nelle immagini si vede la bimba mentre mangia in modo molto simpatico i cereali con il latte e, nel mentre, guarda i cartoni animati. “Tu sei una tipa, sei! Sei la più bella del mondo te”, si sente in sottofondo Belen dire alla sua bambina.

Successivamente, ecco un’altra persona a lei cara farle compagnia. Si tratta di sua sorella Cecilia con la quale ha ironizzato probabilmente guardando alcune loro foto. Apparentemente, quindi, per la showgirl il peggio è alle spalle.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina con alcune foto delle giornate passate con Elio in montagna: