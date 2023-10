Fermata e arrestata dalla polizia a Londra Greta Thunberg durante una protesta di ambientalisti contro l’Energy Intelligence Forum.

Guai per Greta Thunberg. La nota giovane attivista per l’ambiente è stata fermata e arrestata dalla polizia a Londra durante una protesta di ambientalisti contro l’Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all’hotel InterContinental Park Lane i vertici dei colossi petroliferi mondiali. La notizia è rimbalzata sui social con tanto di immagini.

Greta Thunberg, come detto, è stata arrestata dalla polizia a Londra. A riferirlo diversi media tra cui un testimone all’agenzia Reuters, dopo aver parlato ai manifestanti durante una manifestazione contro le compagnie petrolifere e del gas nel centro della città.

La ragazza è diventata, nel tempo, il volto dei giovani attivisti climatici a seguito di diverse proteste davanti al parlamento svedese nel 2018. Non è la prima volta che la giovane Greta viene fermata. Quest’anno è già capitato proprio in Svezia, ma anche in Norvegia e Germania.

La conferma di quanto accaduto a Londra in queste ore è arrivata da diverse riprese video, diventate subito virali sul web, che vedono la Thunberg che indossa un distintivo con lo slogan “Oily Money Out”, stare in piedi con calma mentre due agenti di polizia le parlavano.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali della polizia britannica sull’accaduto. Da quanto riferito, invece, dal gruppo ambientalista Greenpeace, pare che due dei suoi attivisti abbiano scalato l’Intercontinental Hotel a Mayfair e dispiegato uno striscione gigante con la scritta “Make Big Oil Pay” per protestare contro il raduno degli uomini d’affari del petrolio e del gas che si stava svolgendo all’interno dell’edificio.

