Nuovo amore per Giacomo Urtis. Pare proprio di sì. Il chirurgo dei vip si è fatto vedere mano nella mano con un’altra persona.

Giacomo Urtis ha trovato l’amore? Potrebbe davvero essere così. A lanciare qualche segnale è stato lo stesso chirurgo dei vip che sta facendo molto discutere nelle ultime settimane per l’annunciata, e sempre più evidente, trasformazione in Jenny. Il dottore ha condiviso alcune immagini mentre tiene mano nella mano un’altra persona. Forse un uomo.

Giacomo Urtis si è fidanzato? Il video

Giacomo Urtis

Sembra davvero che Urtis si sia fidanzato o, per lo meno, abbia trovato una nuova felicità con una compagnia al suo fianco. Il chirurgo dei Vip, infatti, si è mostrato insieme ad un’altra persona mentre la tiene per mano. Non è chiaro se si tratti di una fiamma vera e propria o solo di una particolare “amicizia” ma tanto è bastato per far parlare.

L’ex Vippone del GF non ha fatto chiarezza sulla vicenda ma si è solo limitato a far vedere queste poche immagini con un uomo in jeans che sembra poter essere giovane e palestrato.

Di seguito anche un post su X che ha ripreso le stories dell’uomo:

Giacomo Urtis si è fidanzato pic.twitter.com/1DdRyudGDc — disagiotv (@disagio_tv) October 17, 2023

La trasformazione in donna

Come detto, Urtis sta facendo parlare da settimane per la sua trasformazione in Jenny. Una versione di sé al femminile. A La Zanzara aveva detto poco tempo fa: “Non mi sento uomo, non mi sento donna ma sto perdendo gli ormoni. Mi sento me stessa. Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo. Sto facendo un percorso di transizione. Tagliare l’uccello? Per il momento, no, ma come ho detto sto prendendo gli ormoni”.

E ancora: “Mi farò il seno. Peso e sono alto. Quindi deve essere grandi. Essendo alto non posso farmi un seno piccolo, penso di farmi almeno una quarta”.