La figlia di Pino Daniele, Cristina, ha scritto un messaggio dedicato a suo zio Salvatore, morto a 56 anni per infarto.

Come suo fratello Pino Daniele anche Salvatore Daniele è scomparso (lo scorso 1° giugno) a causa di un infarto. Sua nipote Cristina – secondogenita di Pino Daniele – ha scritto sui social un tenero messaggio dedicato allo zio e ha postato una foto in cui Salvatore è ritratto da ragazzo insieme a suo fratello. “Mi piace immaginarvi così, di nuovo insieme tornati giovani e sereni“, ha scritto Cristina Daniele nel suo post.

Salvatore Daniele: il messaggio di Cristina

Cristina Daniele ha omaggiato via social suo zio Salvatore, stroncato da un infarto il 1° giugno 2021. Come suo fratello Pino Salvatore Daniele è scomparso prematuramente a causa del malore cardiaco che non gli ha lasciato scampo (aveva solamente 57 anni, mentre suo fratello Pino ne aveva 59 quando è scomparso, il 4 gennaio 2015). Appresa la notizia della sua scomparsa sua nipote Cristina ha scritto un commovente messaggio in suo ricordo, mentre il fratello Nello ha scritto in un post via social:

“Sasà, non hai voluto farti salutare, non hai voluto farci fare una risata, proprio così come in questa foto! Sei mio fratello e ne sono orgoglioso per come lo eri. Siamo stati una famiglia strana ma siamo tosti però. I rimproveri che ti abbiamo fatto in vita sono stati tanti, proprio perché eri diverso da noi, eri all’incontrario di tutta la famiglia, però avevi in grande cuore ed eri sempre il primo ad esserci vicino quando eravamo in difficoltà, eri il primo a correre!”.

Il rapporto col fratello Pino

La famiglia di Pino Daniele è sempre stata molto unita e Salvatore Daniele aveva un ottimo rapporto con il famoso cantautore. Proprio lui da bambino era stato fotografato per la copertina Terra mia, album di debutto del celebre cantautore.