Per la finalissima dell’Isola dei Famosi in Honduras, quest’anno sbarcano anche loro: le fidanzate di Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

Dopo aver patito la fame, le intemperie e pure i mosquitos per gli ultimi naufraghi dell‘Isola dei famosi, si avvicina il momento tanto atteso: la finalissima. Anche per questa edizione, la prima condotta da Ilary Blasi, a farla da protagonista sono stati lo spirito di avventura e di sopravvivenza di ciascun concorrente e a contendersi la vittoria oggi, sono rimasti anche due volti maschili molto amati sui social e sul piccolo schermo: Andrea Cerioli ed Ignazio Moser. Proprio su questi ultimi in rete, è stata da poco diffusa la notizia che le loro rispettive fidanzate avrebbero raggiunto, in gran segreto, l’Honduras.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras

A contendersi la vittoria dell’Isola dei Famosi 2021, oltre ad Ignazio Moser ed Andrea Cerioli ci sono anche: Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti. Per la prima volta però, nella storia del reality show, il vincitore verrà decretato a distanza e non nello studio televisivo di Canale 5. A questo punto però, la produzione pare che abbia deciso di fare una sorpresa davvero inaspettata e proprio ai due ex gieffini.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Stando infatti alle ultime indiscrezioni che circolano sul web, la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez e l’influencer Arianna Cirrincione appena qualche giorno fa, avrebbero preso un volo in gran segreto destinazione Honduras. Entrambe quindi, potrebbero raggiungere i loro fidanzati e supportarli proprio durante la finalissima.

Cecilia Rodriguez assente in studio

Molti telespettatori avevano infatti, durante l’ultima puntata dell’Isola (andata in onda lunedì scorso, 31 maggio) notato subito l’assenza in studio di Cecilia Rodriguez. Al suo posto, a sostenere Ignazio Moser in Honduras, abbiamo invece visto seduto un suo grande amico, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia de Lellis, Andrea Damante.