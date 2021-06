Damiano dei Maneskin ha deciso di non sporgere querela contro coloro che lo hanno accusato di aver assunto droga nel corso dell’Eurovision.

I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021, riportando il ‘titolo’ in Italia dopo oltre 30 anni. Eppure, non hanno fatto in tempo ad esultare che il leader Damiano è stato accusato da parte di un giornale francese di aver sniffato cocaina in diretta, proprio due minuti prima della proclamazione. Appurato che ciò non è mai avvenuto, il cantante ha rivelato che non ha nessuna intenzione di sporgere querela contro coloro che hanno tentato di infangarlo.

Maneskin: Damiano non querela il giornale francese

Damiano dei Maneskin non ha assunto droga durante l’Eurovision Song Contest 2021: a dimostrarlo è stato un test anti droga a cui il cantante si è voluto sottoporre. A rendere pubblica la fake news, invece, è stata una testata giornalistica francese, ma l’artista ha deciso di non trascinarla in tribunale. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Damiano ha dichiarato:

“Se sporgerò querela? No, perché per me la questione non si è mai neanche aperta. È stato solo un grosso sketch comico, alla Zelig. Se arriveranno le scuse, sono pronto a riceverle. Ma adesso a tutti noi interessa soltanto festeggiare, in barba a chi ha tentato di ostacolarci“.

Un segno di grande maturità, cosa che, forse, i francesi non hanno mai dimostrato di avere nei confronti degli italiani. I Maneskin, dopo il successo al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, hanno soltanto voglia di godersi la vita e gioire senza preoccuparsi di sterili polemiche.

Maneskin

La vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 non è stata rovinata

Nonostante le accuse di aver consumato cocaina, i Maneskin hanno ammesso che la loro vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 non è stata scalfita. Il batterista Ethan Torchio ha dichiarato: “Non riuscivo a camminare, ero sotto shock“. Il chitarrista Thomas Raggi, invece, ha rivelato di essere scoppiato a piangere, mentre la bassista Victoria De Angelis ha ammesso: “Io tremavo di felicità e Thomas mi stringeva così tanto che gli ho detto: ‘Piano, me stai a soffocà“.

“Stavo a morì d’ansia, ma è stato pazzesco e inaspettato“, ha, infine, confessato Damiano. Insomma, in barba ai francesi, la band si godrà un’estate ricca di appuntamenti lavorativi e non.