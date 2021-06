Tiziano Ferro commuove i fan postando sui social un video che documenta il suo ritorno a casa dopo un anno di lontananza.

Con l’avvento della pandemia mondiale le distanze per tutti, si sono fatte sentire più di ogni altro momento storico. ll lockdown, le restrizioni governative e la diffusione del contagio stesso da Covid 19, hanno colpito anche chi, un tempo, non aveva alcuna difficoltà a viaggiare fra il nostro Paese e l’Estero.

Per questo motivo anche Tiziano Ferro ha dovuto fare i conti con la sua nuova vita in America qui dove non ha potuto avere al suo fianco in questo periodo, la sua famiglia d’origine. Il cantautore di Latina ha voluto così, documentare il suo emozionante rientro a casa sui social a distanza di un anno, e facendo presto commuovere tutti i suoi follower in rete.

Tiziano Ferro torna a casa dopo un anno

Tiziano Ferro sa emozionare anche fuori dal palco, come? Semplicemente documentando la sua vita. Il cantante ha infatti condiviso su Instagram un semplice video in cui finalmente dopo un anno, è rientrato in Italia ed ha potuto abbracciare e stringere a sé, le persone a lui più care.

Il filmato che è stato intitolato “Il ritorno a casa dopo un anno“ mostra le immagini della partenza di Tiziano Ferro dall’America all’Italia e in compagnia di suo marito Victor. Il momento che ha commosso il web intero è stato proprio quando il cantante ha rivisto la sua famiglia dopo un anno e qui, lo stesso Ferro, ha così tenuto a sottolineare nella didascalia in rete “Abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose“.

Il bentornato a Tiziano Ferro sui social

Non sono mancati in rete sotto il post del cantante, anche numerosi commenti da parte di amici e colleghi della musica italiana come Alessandra Amoroso, Noemi e tanti altri ancora che hanno voluto dare anche loro il “Bentornato” a Tiziano Ferro.