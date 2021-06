Rivalità in corso tra Eugenia di York e Kate Middleton? Secondo indiscrezioni tra le due sarebbe in corso una vera e propria guerra.

Eugenia di York – stando a quanto riporta Express Uk – avrebbe alcuni dissapori nei confronti di Kate Middleton che, stando al settimanale, non l’avrebbe coinvolta in alcune iniziative. La figlia di Sarah Ferguson sarebbe furiosa con la moglie di William anche per come avrebbe gestito l’allontanamento di Meghan dalla Royal Family e le conseguenti tensioni tra Harry e William. Si da il caso infatti che Eugenia fosse amica di Meghan già prima che lei ed Harry convolassero a nozze.

Kate Middleton

Eugenia Di York: la presunta lite con Kate

Tensione in corso tra Eugenia Di York e Kate Middleton: secondo i rumor in circolazione la figlia di Sarah Ferguson se la sarebbe presa con la duchessa di Cambridge per non averla coinvolta in alcune iniziative, e inoltre tra le due sarebbero in corso alcuni dissapori anche per come Kate avrebbe gestito l’addio dei Sussex dalla famiglia Reale. Eugenia infatti – così come la Regina – si sarebbe aspettata proprio che Kate Middleton facesse “da tramite” tra suo marito William e suo fratello Harry, cosa che invece non sarebbe accaduta. La vicenda al momento non ha ricevuto conferme e la Royal Family continua come sempre a mantenere il massimo riserbo sulle questioni riguardanti i membri della famiglia.

L’amicizia tra Eugenia e Meghan

La stessa Meghan ha confessato in passato di aver conosciuto Eugenia di York prima che lei e William si sposassero. Tra le due sarebbe nata una splendida amicizia: “Io e Eugenia ci siamo conosciute prima che incontrassi Harry – aveva svelato a Vogue – È stato molto confortevole essere amici come coppie”. I rapporti tra Meghan Markle e Kate Middleton – secondo i rumor di corte – non sarebbero mai stati idilliaci e proprio le tensioni tra le due avrebbero contribuito ad un allontanamento tra Harry e suo fratello.