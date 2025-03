La compagnia del gas conferma che la piccola perdita rilevata non ha avuto un ruolo nei decessi di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa.

La morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, ritrovati senza vita nella loro casa in New Mexico, ha scosso il mondo del cinema. Negli ultimi giorni si sono tenute le indagini per individuare le cause del decesso delle due persone, oltre che del cane, ma tutto resta ancora avvolto nel mistero.

Tra le ipotesi vagliate dagli inquirenti c’era la fuga di gas, ma le ultime informazioni hanno reso le circostanze ancora più insolite. Scopriamo tutti gli aggiornamenti.

Le indagini sulla morte di Gene Hackman

La New Mexico Gas Company, che ha indagato sull’abitazione dell’attore, ha confermato che una piccola perdita di gas naturale è stata rilevata, ma questa non ha avuto un ruolo nei decessi. La concentrazione di gas era troppo bassa per risultare fatale, con una percentuale dello 0,33%.

Secondo quanto riportato dalla compagnia, la perdita di gas era irrilevante dal punto di vista medico e non avrebbe causato la morte di Hackman e Arakawa.

Gene Hackman's Nephew Addresses "Theories" Surrounding Actor and His Wife's Deaths https://t.co/eIgVbFEEb1 — E! News (@enews) March 4, 2025

Non sono state riscontrate perdite di monossido di carbonio né altre anomalie riguardanti gli impianti a gas della casa. Nonostante ciò, il rapporto della compagnia è stato inoltrato all’Office of the Medical Investigator, che sta ancora cercando di determinare le cause esatte dei decessi.

I dettagli del ritrovamento dei corpi

Il ritrovamento dei corpi di Gene Hackman e Betsy Arakawa è avvenuto il 26 febbraio, quando il personale di manutenzione ha trovato i due senza vita. Arakawa è stata trovata nel bagno, mentre Hackman nel ripostiglio vicino alla cucina. Un flacone di pillole è stato trovato sul tavolo e, secondo gli investigatori, ci sarebbe stato un “ultimo evento” registrato dal pacemaker di Hackman poco prima della morte. Il caso rimane sotto inchiesta, con l’autopsia ancora in corso.

La situazione resta misteriosa, ma la compagnia del gas ha escluso un coinvolgimento diretto del gas naturale nella morte dell’attore premio Oscar, ponendo fine a uno dei principali sospetti iniziali.